Volvo: 80% van de kinderen zit verkeerd in de auto

Door: BV

Dat er bij Volvo een hele hoop knappe koppen over veiligheid nadenken, weet je wellicht wel. Het gaat er net iets verder dan de auto zelf. Zo zijn de veiligheidsexperts van het bedrijf tot de conclusie gekomen dat 80% van de ouders hun nageslacht te snel met de neus in de rijrichting in de auto gespen. En dat heeft veel met het kind te maken, omdat ze te weinig beenruimte hebben en het te warm krijgen en daarover klagen.

Tot 6 jaar met de rug in de rijrichting

De oplossing volgens de Zweden: nieuwe kinderzitjes die met die verzuchtingen rekening houden. Door ze dunner te maken bijvoorbeeld (om meer plaats over te houden voor de benen) en door ze te voorzien van een bekleding die veel beter ademt. Volvo raadt aan kinderen van 9 maanden tot wel zes jaar oud omgekeerd in de auto te zetten.