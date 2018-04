Eerste beeld nieuwe Volvo V40

Door: BV

Nu Volvo veilig onder de vleugels van het Chinese Geely zit, maakt het vaart met de ontwikkeling van nieuwe producten. Het lanceerde eerst een nieuwe XC90, want dat model had er al een abnormaal lange carrière opzitten. En deze zomer krijgen we op hetzelfde platform ook nog een S90 en V90 om uit te proberen.

Vervolgens wordt het tijd voor een tweede familie: de compacte modellen. Daarvan wordt de V40 wellicht als eerste afgelost. Bovenstaande foto is het eerste teken van leven van de nieuwe kleine Zweed. Officieel gaat het om de ‘Volvo Concept 40’. Een zo goed als productierijp studiemodel, verstaan we daaruit. In een poging om hip te lijken stuurde Volvo het beeld via snapchat te wereld in.