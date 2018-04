Hyundai ontwikkelt exoskelet

Door: BV

Dat is even wat anders dan een gewone i40. Hyundai werkt aan een heus exoskelet. Een soort van harnas waarin je jezelf vastgespt en dat je in staat stelt om dingen te doen die je anders niet zo kunnen. Een paar honderd kilo boven je hoofd heffen bijvoorbeeld.

Hyundai timmert aan enkele verschillende versies. Er is een hardcore militaire variant in de maak, maar er wordt ook een lichtgewicht variant ontwikkeld. Met louter een ruggengraat en benen waarin je vastzit. Die zou volgens Hyundai de mobiliteit van bijvoorbeeld senioren of andere mensen die te kampen hebben met een beperkte mobiliteit kunnen helpen.