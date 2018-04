Japan moet niets weten van zelfrijdende auto's

Door: BV

Uit een eerder deze maand gepubliceerde studie van de Universiteit van Michigan blijkt dat de consument heel wat minder enthousiast is over zelfrijdende auto’s dan de constructeurs zelf. Maar er zijn ook overheden die er niet van moeten weten. Die van Japan besliste zonet om geen tests met geheel autonome voertuigen op z’n grondgebied toe te staan. Heel wat andere overheden, zoals die van de VS, Engeland, Nederland, Duitsland en Zweden laten de experimenten wel toe.

Auto’s met gedeeltelijk autonome functies, zoals een snelwegassistent die op z’n vak blijft of een auto met een filerijfunctie kunnen wel. Maar zelfs die mogen van de Japanners alleen de baan op als er iemand achter het stuur zit die ten allen tijde verantwoordelijkheid draagt en wanneer er een zwarte doos in de auto is aangebracht. Bovendien, zo haalt Japan aan, is er geen wettelijk kader. En dan kan het dus niet.

Voor er sprake kan zijn van een versoepeling van het verbod, wil de Japanse overheid dat er een kader over de verantwoordelijkheden is geschapen. En de fabrikanten zullen moeten aantonen dat zo’n auto niet gehacked kan worden.