Airbus bouwt brommer van € 50.000

Door: BV

Oké, oké, het is eigenlijk APWorks - een dochteronderneming van Airbus - dat voor deze opmerkelijke creatie tekende. Dat bedrijf houdt zich meestal bezig motoren voor gebruik in de ruimte. Dit is dus even wat anders.

Inspiratie: natuur

Voor het frame van deze toepasselijk Light Racer gedoopte creatie kwam de inspiratie uit de natuur. De vorm is organisch, maar erg stevig. En ze kwam uit de printer gerold. Geen normale 3D-printer overigens, maar eentje die aluminium voor de luchtvaartindustrie uit z’n inktkoppen laat lopen. Het resultaat is net zo sterk als titanium.

De hele motor weegt amper 35kg. Daarbij hoort een 6 kW sterke elektromotor die ook nog eens 130Nm trekkracht opwekt. Het resultaat is een pk-gewichtsverhouding waar een supercar jaloers van wordt, maar waar helaas weinig meer van overblijft zodra er een bestuurder op zit. De combinatie accelereert naar 45km/u in 3 tellen en heeft een top van 80km/u. De accu brengt je 60km ver.

Wie uit de prestaties afleidt dat hij de prijs van een snorfiets krijgt, komt bedrogen uit. APWorks zal slechts 50 van deze motoren bouwen, maar ze zullen hun best nog moeten doen om die verkocht te krijgen. Het wil er namelijk € 50.000 voor.