Gaat Skoda naar de VS?

Door: BV

Het is van de jaren zestig geleden dat Skoda nog eens een auto op de boot naar de VS zette. Maar daar zou in de toekomst wel eens verandering in kunnen komen. De Tsjechische VW-dochter heeft immers de namen Superb, Skoda Superb, Octavia en Yeti gedeponeerd bij het Amerikaanse octrooi- en patentenbureau.

VW boert achteruit

De Volkswagen-groep blijft het moeilijk hebben om voet aan grond te krijgen in de VS. De verkoopsaantallen vallen er al jaren, nee - decennia, tegen. En door het uitstootschandaal verliest VW er nog meer marktaandeel. Skoda er introduceren als een goedkoper en praktischer alternatief voor het relatief dure Volkswagen zou het bedrijf in staat kunnen stellen om meer marktaandeel te veroveren. VW noch Skoda hebben evenwel officieel plannen in die richting meegedeeld.