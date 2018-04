Porsche Digital GmbH opgericht, moet 'ecosysteem' ontwikkelen

Door: BV

De beheersraad van Porsche heeft een nieuwe onderneming opgericht. Die heet Porsche Digital GmbH en zal z’n hoofdkantoor krijgen in het Duitse Ludwigsburg met meteen ook bijhuizen in Berlijn, Silicon Valley in de VS en China.

Een digitaal ecosysteem

Het doel van de onderneming is het uitwerken van een digitaal ecosysteem. Dat begint bij de eenvoudige connectiviteitsfuncties van je smartphone (volgens sommige automerken nu al het belangrijkste aankoopcriterium voor een auto), tot het uitwerken van strategieën voor autodelen, slimme mobiliteit en natuurlijk ook zelfrijdende auto’s. Porsche Digital zal proberen z’n tentakels op dat vlak zo ver mogelijk uit te steken. Het wil zelfs zo ver gaan geld te geven aan interessante startups in de omgeving van de mobiliteit.

Ene Thilo Koslowski wordt er de baas. Die man is afkomstig van Gartner, een onderzoeks- en marketingbureau dat zich specialiseert in technologische ontwikkeling. Hij wordt (door Porsche) aanzien als een expert in automobiel, internet en technologie.