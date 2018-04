​Google leert z'n auto's claxonneren

Door: ADD

De zelfrijdende auto's van Google kunnen iets nieuws: zelf toeteren. Zo zal er bijvoorbeeld geclaxonneerd worden in gevallen waarin de auto potentieel gevaarlijk van rijstrook wisselt of als hij uit blinde bocht komt. "Ons doel is om onze auto's te leren claxonneren net zoals een geduldige en ervaren bestuurder," aldus Google.

In een eerste testfase weerklonk de claxon enkel binnenin de auto om bij foutieve inschattingen van het systeem geen andere weggebruikers te verwarren. Op basis van de verzamelde gegevens zal de software worden aangepast.

Afhankelijk van de situatie komen er verschillende signalen. Als hij langzaam achteruit rijdt bijvoorbeeld zal de Google-auto slechts twee korte zachte tonen laten horen. In noodgevallen is er een lange, krachtige claxon.