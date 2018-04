Door: ADD

Na de overstromingen van vorige week draaien de banden in de Audi-fabriek in Neckarsulm in Zuid-Duitsland weer op volle toeren. "Sinds de ochtendploeg loopt de productie weer normaal, de montage van de A4 start zoals gepland met de avondploeg," aldus een woordvoerder van Audi vandaag.

Zware regen had delen van de plant begin vorige week onder water gezet. De productie werd tijdelijk compleet stilgelegd. Bij Audi in Neckarsulm werken meer dan 16.000 mensen.