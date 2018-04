Zijn VW's nog schadelijker na de dieselgate-fix?

Door: BV

Een Italiaanse gebruikersorganisatie (Altroconsumo), waar ook ons eigen testaankoop z’n wagonnetje aankoppelde, beweert in elk geval van wel. Het baseert zich daarvoor op metingen die ze zelf uitvoerden met een Audi Q5 met de E189 Euro 5 tweeliter dieselmotor. De organisatie deed een meting voor en na het uitvoeren van de fix en kwam tot de conclusie dat de uitstoot van NOx niet daalde, maar juist gevoelig toenam!

8,5 miljoen auto’s betrokken

In Europa moeten ruim 8,5 miljoen auto’s (met een 1.2l, 1.6l, 2.0l en 3.0l dieselmotor) van de VW-group onder handen genomen worden om ervoor te zorgen dat ze na het verwijderen van de sjoemelsoftware gewoon aan de normen voldoen. De groep dokterde daarvoor een oplossing uit die onder meer door de Amerikaanse instanties werd afgedaan als ‘nutteloos’. In Europa werd ze wel gecertificeerd, maar verschillende consumentenorganisaties noemen ze nu al een maat voor niets. Of nog erger: slechter dan voorheen, zoals de Italianen beweren. Of de conclusies gebaseerd zijn op een labotest die gelijk is aan de officiële homologatiecyclus wordt dan weer niet gespecificeerd. VW heeft overigens ook al nauwelijks updates uitgevoerd.

Geld voor Europese consumenten

De consumentenorganisaties willen eveneens dat het Duitse concern z’n klanten met een flinke financiële tegemoetkoming sust. In de VS krijgen klanten in het totaal ruim 10 miljard dollar compensatie en er zijn er heel wat minder dan in de EU. Maar de Duitsers hebben elke vraag naar een tegemoetkoming op Europees niveau (waar de consument heel wat minder slagkracht heeft) weggelachen. Eén van de excuses daarvoor was dat de oplossing hier een stuk eenvoudiger was. Altroconsumo beweert nu met z’n meetcijfers in de hand dat ook dat gelogen was en wil alsnog centen zien.