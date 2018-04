Jaguar en Land Rover met V8 van BMW

Door: BV

Downsizing is de trend. Dat is al jaren zo en terwijl we hier samen met andere gespecialiseerde magazines al jaren de werkelijke voordelen van het inplanten van kleine motoren in grote auto’s in vraag stellen, is het effect ervan op de fiscaliteit niet te ontkennen. Dat betekent dat er hoe langer hoe meer ontwikkelingsbudget naar nieuwe kleine motoren gaat - zelfs een merk als BMW schuwt de driecilinder niet - en dat de vraag verschuift.

De kosten delen

Grote motoren ontwikkelen wordt daardoor almaar minder rendabel. En daarom worden nieuwe allianties gesmeed. BMW wil namelijk graag nog nieuwe achtcilinders aan de man brengen, maar als het de kost kan delen met een ander bedrijf dan is dat mooi meegenomen. Voor onder meer een nieuwe 4-liter achtpitter met twee turbo’s hebben de Duitsers bij Jaguar en Land Rover al een afnemer gevonden. De V8 van dat bedrijf zelf is niet meer kakelvers. Bovendien kennen beide bedrijven elkaar goed. In Land Rovers lagen eerder al eens diesels van BMW-origine en de Duitsers zwaaiden er ook even de plak.