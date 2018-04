Truck die bij regen inhaalt zal effectief aangepakt worden

Door: ADD

Vrachtwagenbestuurders die inhalen bij regenweer, het is van de grootste ergernissen van de automobilist. En ook van de wegpolitie, maar die moet machteloos toekijken, want zo’n truck die in de regen inhaalt, kan momenteel enkel beboet worden als hij op heterdaad betrapt wordt. Zo stelt de politie jaarlijks nauwelijks zo’n 500 overtredingen vast (voor overdreven snelheid bijvoorbeeld zijn het er 3,2 miljoen).

Automatische camera’s

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil de wet nu laten aanpassen zodat ook onbemande camera’s het inhaalverbod kunnen controleren. Flitspalen en trajectcontroles boven de weg zullen ervoor zorgen dat het inhaalverbod effectief wordt afgedwongen. Binnen een aantal maanden zou de wet er al moeten zijn, zodat de politie vanaf 2017 de camera’s kan inzetten.