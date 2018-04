Onbeperkte snelheid zegeviert op Autobahn

Door: ADD

Bij ons gaat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de snelheid op gewestwegen terugbrengen van 90 naar 70km/u terwijl ze in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg de plannen net opbergen om een algemene snelheidslimiet van 120km/u op twee stukken autosnelweg in te voeren.

Proefproject

Op een deel van de A81 en de A 96 wilde de groene deelstaatregering testen of een algemene snelheidsbeperking effect zou hebben op het aantal ongevallen en de ernst van de ongevallen. Maar het plan oogstte over hele land bergen kritiek. Want niet alleen beschouwen vele Duitsers de onbeperkte snelheid op de Duitse autosnelwegen als een grondrecht, ook zag de federale overheid juridische problemen.

Baden-Württemberg bijt in het stof

Bondsminister van Transport Alexander Dobrindt was van mening dat Baden-Württemberg als deelstaat enkel punctuele snelheidslimieten mag opleggen.En blijkbaar had Dobrindt gelijk, want de deelstaat krabt nu terug en blijft de onbeperkte snelheid op de snelwegen 81 en 96 dus gewaarborgd.