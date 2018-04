​Fisker wil elektrisch het verst

Door: ADD

I n 2010 presenteerde Henrik n 2010 presenteerde Henrik Fisker de eerste elektrische luxe auto met range extender. Drie jaar later was het faillissement een feit voor Fisker Automotive.



Maar nu heeft de Deense autodesigner een nieuwe luxe elektrische auto aangekondigd. Het pas opgerichte bedrijf Fisker Inc. wil een zuiver elektrische auto op de markt brengen met nieuwe batterij-technologie en een bereik van meer dan 700 kilometer. De auto zal in de tweede helft van 2017 worden gepresenteerd.



Het bedrijf pakt op haar website met de "grootste elektrische actieradius van de wereld" uit. Grafeen batterijen zouden dat mogelijk maken. Maar hoe de technologie precies werkt, verklapt Fisker niet. Naar de prestaties en in welke prijssegment we de Tesla-concurrent moeten gaan zoeken, hebben we eveneens het raden. Een andere belofte heeft de Deen wel nog in petto: "In een tweede fase zal de nieuwe accu-technologie de massamarkt te veroveren. We zullen meer bereik voor minder geld aanbieden."