1 auto op 4 komt uit China

Door: ADD

De globale automobielproductie is in de eerste helft van 2016 gestegen. Wereldwijd werden er 46.160.000 auto's gebouwd zoals blijkt uit cijfers van het adviesbureau Inovev. Dat is 3,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste voertuigproducent blijft China met 12,87 miljoen voertuigen (plus 6,4 procent). De Chinezen nemen 27 procent van de wereldwijde autoproductie voor hun rekening.

EU en VS op 2 en 3



In de EU werden in de eerste zes maanden 9,99 miljoen auto's geproduceerd. Dit betekent een stijging van 7,7 procent en een aandeel van 21 procent in de wereldwijde productie. Nummer drie onder de autoproducerende mogendheden blijven de Verenigde Staten met een aandeel van 14 procent en 6,54 miljoen nieuwe auto's (plus 6,7 procent).



De sterkste groei tijdens het eerste half jaar was er in India, waar er 12,2 procent meer voertuigen van de band rolden. De grootste procentuele daling daarentegen werd opgetekend in Brazilië met maar liefst 21,5 procent.