Volvo-productie trekt naar China, donderwolken boven fabriek Gent

Door: BV

Volvo kondigde vandaag een drastische verschuiving van z’n productiecapaciteit aan. Het zwaartepunt van de bouwcapaciteit van het Zweedse merk zal daardoor niet langer in Europa liggen, maar in China, waar moederhuis Geely z’n heimat heeft. De beslissing komt voor de meeste analysten onverwacht.

Produceren in China, wereldwijd leveren

Het nieuwe vlaggenschip van het merk, de S90 sedan, wordt momenteel nog in Goteborg in Zweden gebouwd, maar die productie verhuisd naar Daqing. De voertuigen die daar gebouwd worden, zullen wereldwijd geleverd worden. Een Volvo-fabriek in Chengdu zal de toekomstige 60-reeks bouwen en de 40-modelreeks (de meest compacte) zal in Lugiao, zo’n 350km ten zuiden van Shanghai, van de band lopen. In het laatste geval komt dat naast de productie bij Volvo in Gent. Voorlopig, tenminste.

Volvo-baas Hakan Samuelsson wist te vertellen dat Volvo met één fabriek per modellijn kiest voor een optimale efficiëntie in z’n globale productie-infrastructuur. Maar wie die uitspraak goed leest, ziet nu al de donderwolken boven de Belgische vestiging samentroepen.