Volkswagen mag winst maken aan dieselgate

Door: BV

Volkswagen moet in de VS niet alleen flinke boetes betalen en z’n klanten vergoeden (beide onderdeel van een schikking van ruim $ 15 miljard). Het moet ook investeren in projecten rond elektrisch rijden. $ 2 miljard zal het daar verplicht inpompen.

En winst?

Laadpalen, elektrische auto’s, een specifieke autodeel-applicatie voor elektrische VW’s… het kan allemaal binnen de lijnen van de schikking. Maar Volkswagen, dat tot deze uitgaven wordt gedwongen als boetedoening, zou daar wel eens beter van kunnen worden. De schikking met de Amerikaanse overheid zegt immers nergens dat het bedrijf geen winst mag maken aan z’n investeringen. Als het bedrijf kiest voor rendabele projecten, kan het de meerwaarde gewoon houden.