Skoda zit nu al over het miljoen

Dat Skoda verkoopsaantallen haalt die het plafond van het miljoen doorbreken, is al geen uitzondering meer. Het bedrijf doet het nu al voor het derde jaar op rij. De kaap doorbreekt het bedrijf wel steeds vroeger. Ditmaal was het cijfer geschiedenis halverwege november. Ruwweg een maand eerder dan in 2015.

De populairste Skoda

Dat is nog steeds de Octavia. Daar wist het bedrijf er dit jaar al 361.000 van te verkopen. De nieuwe Superb mist z’n entree evenmin. Die deed 85,2% beter dan vorig jaar. Positieve trends zijn er ook voor de Fabia en de Rapid. Die beide met ongeveer 7% de hoogte in gingen. Voor 2017 heeft het budgetmerk van VW nog meer ambitie. De nieuwe Kodiaq moet weer een nieuw record mogelijk maken.