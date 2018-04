Dit zijn de VAB-gezinswagens voor 2017

Door: BV

Zoals elk jaar organiseerde mobiliteitsorganisatie VAB de verkiezing van de gezinswagens van het jaar. Daarin mochten zowel 22 professionele journalisten als 80 gezinnen hun zeg doen. Dat laatste maakt de verkiezing uniek. Net als afgelopen jaar zijn er drie categorieën: tot € 19.000, tot € 29.500 en elektrisch. 34 auto’s met maar liefst 6 verschillende aandrijvingen (benzine, diesel, gas, hybride, plug-in hybride en elektrisch) deden mee.

Tot € 19.000

Amper één puntje verschil. Dus je kan stellen dat het spannend was aan de top. Maar evengoed is het - net als vorig jaar - een SsangYong die het wint. Ditmaal met de opgeblazen versie van de Tivoli die de titel droeg tijdens het uitgaande jaar. De SsangYong XLV (een diesel) tikte af op 141 punten. De top 3 was als volgt.

1. SsangYong XLV (141)

2. Renault Clio (140)

3. Citroën C3 (138)

Tot € 29.500

In deze categorie hoef je niet echt op zoek naar te gaan naar ruimte. Je krijgt ze bijna altijd. Als winnaar kwam zowaar een monovolume uit de bus, voor een meer trendy geachte SUV. Maar de nieuwe Renault Scénic, die ook door deze redactie werd gesmaakt, ziet er natuurlijk ook wel hip uit. Z’n marge was ook iets groter.

1. Renault Scenic (139)

2. Peugeot 3008 (130)

3. Skoda Octavia Combi (120)

Elektrisch

Een rubriek die elk jaar aan belang en diversiteit wint. Niet moeilijk, want uit een rondvraag blijkt dat 46% van de gezinnen zich over 10 jaar elektrisch ziet rondrijden. De winnaar is een nieuweling die een verrassend compleet en competitief aanbod presenteert: de Hyundai Ioniq. Hij blijft de Leaf en Volkswagen Passat voor.