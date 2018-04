Na 40 jaar eindelijk nieuwe Lada Niva

Door: BV

De afgelopen veertig jaar is er aan de Lada Niva bitter weinig veranderd. Een ontiegelijk lange tijd, zelfs voor een auto die een cultstatus geniet. Want ja, over de Niva wordt al tijden gezegd dat hoe slechter de weg is, hoe beter de auto wordt. Op het onverhard is hij onverwacht dapper. Maar binnenkort moet de Niva er dan toch aan geloven. Hij wordt vervangen.

Over de opvolger is nog maar weinig geweten. Maar omdat Renault-Nissan de plak zwaaien bij Avtovaz werd gedacht dat de Niva een doorslagje zou worden van de Dacia Duster. Dat wordt nu echter ontkend. Er zou gekozen zijn voor een robuustere structuur. Of dat allemaal waar is, moet nog blijken. Toplui liegen immers zonder verpinken dat ze zwart zien. Over de motoren nog niets van nieuws. Wel over de koets: daar zou de klant uit zowel een drie- als een vijfdeurs kunnen kiezen.