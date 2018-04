Tesla heeft nog niet eens beta-prototype Model 3

Door: BV

Tesla houdt een nieuwe kapitaalronde. Het bedrijf heeft iets meer dan een miljard dollar nodig. En het voorspelt dit jaar nog eens extra centen te moeten tappen. De productie van de Model S en Model X is opgedreven. Maar hoe zit het met de productie van de Model 3? De auto waar honderdduizenden mensen een voorschot voor stortten, louter op basis van een eerste oppervlakkige voorstelling.

Alpha en Beta

Tijdens die voorstelling toonde het vooruitstrevende merk drie voertuigen. Eén was een houten model, terwijl de twee overige functioneel waren. Zogeheten Alpha-prototypes, binnen de Tesla nomenclatuur. Auto’s die een aantal concepten beproeven, maar die nog niet de definitieve structuur of zelfs vorm hebben. Dat was overigens niet moeilijk te spotten, want beide exemplaren hadden bijvoorbeeld verschillende deurgrepen. In Nevada en Californië worden die twee exemplaren wel eens vaker gespot. Wat echter schittert door afwezigheid, zijn prototypes met een definitieve layout. Tesla noemt die, naar analogie met ontwikkelingen in de softwaresector, Beta-prototypes. Uit uitgelekte documenten bleek dat Tesla bij de jaarwisseling nog geen enkel van dat soort voertuigen bij de overheid had aangemeld voor wegtesten.

Weer vertraging?

Tesla heeft geen al te beste reputatie wat het eerbiedigen de vooropgestelde timing betreft. Zowel de lancering van de Model S als de Model X liepen eerder grote vertraging op. Het bedrijf probeerde telkens met erg kleine volumes - eigenlijk een preproductieregime - de publieke opinie op het verkeerde been te zetten. De kleine en betaalbare Model 3 (waarvan je hier alle reeds gekende specificaties vindt) hoort eind dit jaar in productie te zijn. Geroutineerde volumefabrikanten zien zich om productietechnische redenen (het uitwerken van een productieketen, aanmaak van mallen, etc…) verplicht om 9 maanden tevoren het design te bevriezen. Tesla zou een kortere termijn kunnen hanteren, maar uit het ontbreken van Beta-prototypes is nu al duidelijk dat vertraging andermaal om de hoek loert.