Autoverkoop EU: Ford Fiesta steekt VW Golf voorbij

Door: BV

De Europese automarkt ging afgelopen maand maart flink in de plus. Onderzoeksbureau Jato meet een stijging van 10,8% ten aanzien van een jaar eerder. Griekenland en Croatië boeken in procenten het meeste vooruitgang: 49,6% en 31,5% respectievelijk. In absolute aantallen gaat het evenwel om kleine winsten. In Croatië worden bijvoorbeeld 90% minder nieuwe auto’s verkocht dan in België.

Diesels geven prijs

Volkswagen bleef het populairste merk. Dat verkocht 188.284 stuks en steeg 4,4% ten aanzien van een jaar eerder. Ford deed echter flink beter en klom met 17,4% om op 161.420 stuks te eindigen. Het was wel voldoende om Ford de absolute koppositie bij de populaire modellen te geven. Daar sprong de Fiësta over de Golf. Dat was alweer zeven jaar geleden. Met een kleine marge, overigens. Het scheelt niet veel meer dan 1%. De 10 populairste auto’s van Europa (met de aantallen) vind je overigens hier.

Jato wijt de terugval van de VW Golf aan twee zaken. De eerste is de tanende populariteit van de diesel. Die kalft (een beetje) af. En de Golf heeft nu eenmaal een groter dieselpubliek dan de Fiësta die een klasse lager opereert. Bovendien was de Golf, zo weet het bureau, afgelopen maand niet vlot beschikbaar. Het dealernet verkoopt immers de voorraad van de Golf uit om zich voor te bereiden op het (mild) opgefriste exemplaar. Bovendien, zo wordt geopperd, heeft Ford afgelopen maand een agressievere verkoopsstrategie gehanteerd (lees: meer korting gegeven).