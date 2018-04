Aston Martin maakt winst, denkt aan beursgang

Door: BV

Het gaat goed bij Aston Martin. Het bedrijf mocht tijdens het eerste kwartaal van 2017 ruim £ 188 miljoen omzet boeken en hield daar £ 5,9 miljoen van over. Dat laatste is de grootste prestatie. Het is al 10 jaar geleden dat het Britse sportwagenmerk nog eens winst maakte. Afgelopen jaar verdween tijdens dezelfde periode nog £ 29,7 miljoen van de bankrekeningen.

Aston Martin DB11

Aston Martin dankt de gunstige cijfers naar eigen zeggen aan de succesvolle lancering van de DB11. En het maakt zich op voor de lancering van een eerste crossover. Die kennen we al als concept car. De DBX moet voor de Britse nicheconstructeur een compleet nieuw marktsegment aanboren. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Beursgang

Wil het bedrijf, dat met de grootste moeite deze positieve evolutie wist te bewerkstellingen, door kunnen gaan op z’n elan, dan heeft het vers geld nodig. Véél vers geld. Daarvoor bereidt het management een beursgang voor. Misschien al begin 2018. Die zou tot £ 3 miljard moeten opleveren.