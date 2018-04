BMW wil je in China geproduceerde auto’s serveren

Door: BV

Eerder deze week kondigde Volvo met opvallend luide trom aan dat het vanaf nu in China gebouwde auto’s levert op het oude continent. De auto’s komen per trein aan in Zeebrugge. Het gaat overigens niet eens over de instappers van het merk - integendeel. Het is de Volvo S90 die er wordt gebouwd.

Eerst de premium-merken

Wie had gedacht dat één of andere prijskraker à la Dacia de eerste zou zijn om in China gebouwde auto’s bij ons aan de man te brengen, is z’n inzet dus kwijt. En het lijkt er almaar meer op dat de premium-merken die beweging net zullen aanvoeren. BMW geeft openlijk toe dat het onderzoekt welke van z’n in China gebouwde modellen het kan exporteren naar het Westen.

Bijna een half miljoen auto’s per jaar

“ BMW beweert exportlicenties in China te hebben aangevraagd omwille van overheidsdruk ”

BMW heeft op dit ogenblik een productiecapaciteit van 300.000 per jaar in China, gespreid over twee fabrieken. Die zouden volgend jaar al 450.000 eenheden kunnen produceren. BMW bouwt er onder meer de 5-Reeks, X1, 3-Reeks, 2 Active Tourer en de 1-Reeks Sedan die alleen daar wordt vermarkt.

Echte druk of niet

Dat China zelf het lang niet altijd even aardig speelt tegenover buitenlandse investeerders en fabrikanten is al lang duidelijk. Maar allen willen ze naar de hand van de ruim 1,3 miljard Chinese consumenten dingen. Koste wat kost. BMW beweert exportlicenties in China te hebben aangevraagd omwille van overheidsdruk aldaar. Het is onduidelijk of dat correct is, dan wel een handig excuus.