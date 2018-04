Bosch gaat 'all in' en investeert 1 miljard in microchipfabriek

Door: BV

De Duitse multinational Bosch gaat all in en investeert bijna 1 miljard euro in een Duitse fabriek van microchips en halfgeleiders. Volgens de communicatie van het bedrijf gaat het om de grootste investering in de 130-jarige geschiedenis van de onderneming. De chips zullen gebruikt worden in (de sturing van) airbags, zelfrijdende auto's en communicatietechnologie.

Enkele maanden geleden kondigde Bosche en Daimler (Mercedes, Maybach en Smart) nog aan de krachten te bundelen in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Tegen 2020 willen beide bedrijven een dienst hebben die autonome auto's (van niveau 4 en 5) aanbiedt.

700 nieuwe arbeiders in Dresden

De fabriek, die in Dresden uit de grond wordt gestampt, zal 700 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen en moet eind 2019 in bedrijf zijn. Bosch hoopt met de stap voorwaarts ook uit de schaduw van de smakeloze dieselgate-affaire te treden. Het bedrijf had immers de hand in de fameuze valsspeelsoftware en moet daarvoor op de blaren zitten.

Bosch in elke nieuwe auto

Volgens het bedrijf zaten in elke nieuwe auto die afgelopen jaar verkocht werd, gemiddeld 9 microchips vanhet bedrijf.