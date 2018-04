Lage-emissiezone Antwerpen blijkt goudmijn

Door: BV

Antwerpen stelde begin dit jaar een lage-emissiezone in. Die weert voertuigen met een volgens de overheid schadelijke uitstoot uit de grootste havenstad van West-Europa. Wie er toch binnenrijdt met een auto die niet voldoet, krijgt automatisch een boete in de bus. Tussen 1 maart en 31 augustus viel die eer reeds te beurt aan 56.000 Belgen. Goed voor een inkomen van € 7 miljoen.

Hogere boetes vanaf 2018

Wie nu één van de (weinig opvallende) bordjes voorbijrijd met een te vervuilende auto, krijgt van Antwerpen een bekeuring van € 125. In januari worden de tarieven echter al bijgesteld. Dan wordt dat € 150. Wie zich binnen de twaalf maanden dan nog eens binnen het LEZ-gebied waagt, krijgt € 250 aan z’n broek. Elke volgende overtreding binnen diezelfde periode wordt € 350.

Tip van de ijsberg

De miljoenen die de Antwerpen binnenhaalde aan bekeuringen, zijn slechts de tip van de ijsberg. De lage-emissiezone brengt nog meer geld op. Voertuigen die aan oudere euronormen voldoen mogen hun giftige gassen gaan vermengen met die van de petrochemische industrie en de zeeschepen (die veelal op ruwe olie varen en aan quasi geen normen moeten voldoen) op nauwelijks enkele kilometers van het centrum, als ze betalen. Er zijn dag, week, maand, kwartaal, semester en jaartarieven. Een jaartarief voor een auto kost € 350. Voor een busje met meer dan 8 zitplaatsen of een bestelauto tot 3,5 ton is dat € 970 en voor een autobus of een vrachtwagen is het € 1380.

Dagpas

Auto’s die aan zelfs buiten deze categorie vallen, mogen Antwerpen nog steeds binnen met een dagpas van € 35. Die mag voor elk voertuig maximaal 8 keer per jaar aangekocht worden. Opvallend: de website van de overheid slimnaarantwerpen geeft de LEZ-dagpas aan op de lijst met alternatieven, nog voor de fiets of het openbaar vervoer.

Nog meer lage-emissiezones

Vanaf 1 januari zal ook het Brussels Gewest een lage-emissiezone worden. Tijdens de zomer van 2018 volgen nog drie Vlaamse steden: Gent (uiteraard), Mechelen en Willebroek.