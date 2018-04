Porsche 718 GTS klopt 911 (met prijs)

Door: BV

Zolang er geen vervolg komt op de Boxster Spyder en de Cayman GT4, staat deze GTS helemaal bovenaan het leveringsprogramma van het bedrijf.

Beide nieuwe varianten zijn uitgerust met een geblazen 2,5l viercilinder boxermotor. Die wordt door een turbo naar zo maar eventjes 385pk gekitteld (net zoveel als de Cayman GT4 voorheen had). Daardoor neemt de sprint naar 100km/u nog slechts 4,1 tellen in beslag en kunnen beide versies doorstomen tot 290km/u. Er zijn versies van de 911 die het met minder moeten stellen.

Met de hand?

De 718 Boxster en Cayman GTS zijn er met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een PDK-transmissie voor wie zich niet met een pook wil bezighouden. Daar moet je wel voor bijbetalen. Wél in de prijs begrepen zijn het populaire Sport Chrono Pakket, Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel en Porsche Active Suspension Management, dat de carrosserie met 10 mm verlaagt en je ruggengraat probeert in te korten.

Verder herken je de GTS vooral aan diverse zwartgetinte accenten, zoals de koplampen en achterlichten, de zwarte onderzijde van de achterbumper en de centraal geplaatste zwarte uitlaatpijpen van het sportuitlaatsysteem. In het zijaanzicht zijn de in satijnzwart uitgevoerde 20 duims lichtmetalen velgen en zwarte GTS logo's aan de onderzijde van de deuren de blikvangers.

Geen cadeau

Dat de snelste Cayman en Boxster je niet cadeau gegeven worden, lijkt nogal wiedes. De Cayman GTS is er in ons land vanaf € 79.109,80. De Boxster GTS kost je € 81.166,80.