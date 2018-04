Volvo rijft ze binnen

Door: BV

Volvo boekte het afgelopen kwartaal een opmerkelijke stijging van de verkoopscijfers. De Zweedse autobouwer (of moeten we tegenwoordig Chinese zeggen?), bouwde tijdens Q3 van 2017 134.540 auto’s, tegen 114.766 een jaar eerder.

Op naar recordwinst

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar ging de verkoop van het bedrijf er wereldwijd 9% op vooruit. China was de sterkste stijger. Daar ging het 29,9% in de plus. In de Europa zwengelde de afzet met 6,2% aan.

De winst ging nog forser de hoogte in. Ruim 77%. Tijdens het derde kwartaal van 2016 zwelde de bankrekening aan met,€ 215 miljoen dit jaar was dat € 380 miljoen. 2017 wordt wellicht het vierde opeenvolgende jaar met recordverkopen.

De populairste Volvo’s

De Volvo XC60 ervaart een generatiewissel (voor sommige markten is de uittredende generatie nog tot december in productie), maar dat weerhoudt hem er niet van het populairste model van allemaal te zijn. Opvallend: de V40 en V40 Cross Country staan ondanks hun gezegende leeftijd nog steeds op de tweede stek. De aanstormende nieuwe XC40, die in Gent gebouwd zal worden, zal wellicht een prominente rol in de verkoopscijfers van volgend jaar opeisen.