EuroNCAP deelt topscores uit

Door: BV

Bij de jongste serie crashtest van de EuroNCAP was het een heuse sterrenregen. Elke nieuwe auto die werd getest was goed voor een de topscore van 5 sterren. En zelfs binnen die hoge score was er een uitschieter: de nieuwe Volvo XC60.

De Zweedse SUV scoorde gemiddeld 89 van de 100 punten. Vooral de veiligheid van volwassen inzittenden en de veiligheidsnufjes scoorden erg hoog. En de veiligheid voor kinderen aan boord is het hoogst van alle geteste voertuigen deze maand. Op vlak van voetgangerveiligheid scoorden de Seat Arona en VW T-Roc beter.

Volvo doet z’n reputatie eer aan

Ja, afgelopen maand mochten ook onder meer de Citroën C3 Aircross, Opel Crossland X, Skoda Karoq, de VW’s T-Roc en Polo en de Seat Arona vijf sterren bijschrijven. Maar in de topscores voor 2017 is vooral Volvo te vinden dat zijn reputatie bestendigd. Drie van de vijf best scorende auto’s dit jaar zijn van dat merk: de eerder al vermelde XC60 en de S90 en V90.