Wat als supercars een budgetversie hadden?

Door: BV

Nog maar zelden vind je ook van een gewone auto een versie die er helemaal uitgekleed uitziet. Zelfs bij een merk dat probeert om je portefeuille niet te hard te pijnigen, wordt naar de looks van een model gekeken. Stalen velgen, zwarte bumpers. Zeldzaam, is het.

Instapversie van een supercar?

Maar de specifieke look van zo’n basisvariant heeft ook fans, los van het financiële aspect. En deze renders van supercars bewijzen dat een goed design ook overeind blijft, wanneer het wordt uitgekleed. Onder de virtueel aangepakte exoten relatief ‘betaalbaar’ materiaal zoals een Lamborghini Huracan, Aston Martin dB11, Ferrari FF of een McLaren Sports Series, naast nog veel duurder materieel. De Bugatti Chiron, Koenigsegg CCX, Porsche Carrera GT, Ford GT of Pagani Huayra bijvoorbeeld.