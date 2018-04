REDS is Chris Bangle z’n nieuwe ding

Door: BV

Chris Bangle is een nogal controversiële ontwerper (geschiedenis vind je hier). Hij verliet BMW in 2009 na enkele van de meest bekritiseerde auto’s van het bedrijf te hebben getekend. Auto’s die overigens wel de verkoopsrecords van hun voorgangers braken. Het jongste Autosalon van Frankfurt liet de Amerikaan zich nog ontvallen dat moderne auto-ontwerpers geen lef of visie hebben. Iets wat je alvast niet kan zeggen van Bangle’s nieuwste auto-ontwerp REDS. Het eerste in bijna 10 jaar.

Elektrische stadsauto

De REDS is een elektrische auto die vooral bedoeld is voor een stedelijk verbruik. Een snelheid van 120km/u kan aangehouden worden en je raakt er 300km ver mee. Het prototype werd gebouwd in de designstudio van de man, in Turijn, maar het Chinese bedrijf Hi-Tech Corporation (CHTC) heeft al de handtekening onder een productieovereenkomst gezet.

Niet langer dan een Smart Fortwo

De auto is 3 meter lang, maar moet toch plaats bieden aan vier inzittenden. En het binnenruim moet eerder doen denken aan een kleine zitruimte, dan aan een kleine auto. Er zijn twee individuele (neerklapbare) voorzetels en achteraan is een enkele bank.

Kinderlijk

Ja, het uiterlijk is ‘apart’. Bangle is fier op lijnen die net zo goed door een kind getekend konden worden. Vooral het dak (voorzien van een glaspartij zowel als zonnecellen) is met z’n uitgesproken overhang erg opvallend. Daar zit een redenering achter, zegt de designer. Zon die in het interieur valt zorgt immers voor veel opwarming. En het kost bergen energie om dat weer af te koelen. Deze opstelling vermijdt dat.