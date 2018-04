Meer grote BMW’s op komst want…

Door: BV

BMW zet in op elektrificatie. Tegen 2025 wil het bedrijf 25 elektrische auto’s in de catalogus hebben. Ja, vijf-en-twintig. De meeste zullen louter elektrische versies zijn van modellen in het BMW-aanbod. Die zal je dus ook nog kunnen krijgen met meer conventionele motoren. Daarnaast komen er 12 modellen die louter elektrisch zullen bestaan, onder meer als onderdeel van het i-label.

Van autobedrijf naar technologiebedrijf

Al die nieuwe producten moeten natuurlijk gefinancierd worden. BMW heeft niet te klagen over z’n rendabiliteit, maar de aandeelhouders zijn vanzelfsprekend gelukkiger als die extra inspanningen niet op de winstcijfers wegen. De oplossing: meer grote BMW’s. Want daar wordt flink aan verdiend. Een nieuwe BMW 8-serie en BMW X7 zitten al in de pijplijn. Maar er komt meer, laat BMW nu weten. Het bedrijf registreerde onlangs bijvoorbeeld de benaming X9. In een interview met Britse media had het bedrijf ook de mond vol van de overgang. BMW zal zichzelf transformeren van een autobedrijf naar een technologiebedrijf. Dat zijn tegenwoordig erg hippe uitspraken in de sector.