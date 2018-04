NIO ES8 alternatief voor Tesla Model X?

Door: BV

NIO kennen we vooral van de EP9 die eerder dit jaar (zij het niet helemaal reglementair) alle Nürburgringsrecords verpletterde. Maar de nieuwe elektrische speler legt niet al z’n eieren in de supercar-mand. Er komt ook een SUV. Let wel, die zal nog altijd 643pk en 840Nm opwekken. Bekijk hem dus maar als een alternatief voor een dikke Tesla Model X. Of voor een Lamborghini Urus, als je fossiele brandstof wil omruilen voor iets wat kilometers verderop door een centrale is verbrand.

De ES8 krijgt een 70kWh accupack en is goed voor 355km autonomie. Op voorwaarde dat je natuurlijk niet z’n sprinttijd van 4,4 tellen gaat uitproberen. NIO steekt de SUV ook propvol sensoren. 23 in het totaal. Het doel daarvan is uiteraard van er ooit eens autonoom mee te kunenn rijden. De prijs (een projectie op dit moment) lijkt al bij al nog mee te vallen. Er wordt gemikt in de buurt van € 70.000.