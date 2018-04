BMW meest gegooglede automerk ter wereld

Door: BV

De Europese autofabrikanten waren grotendeels afwezig in Google’s recent onhulde toplijst van meest gezochte automerken in 2017. Die nam echter alleen de zoekgewoonten van de Amerikanen in rekening. Op mondiaal zoekniveau blijken de kaarten heel anders te zijn geschud. In de wereldwijde resultaten drijven de Europese constructeurs verder naar boven. En één merk spant de kroon, net als in 2016 trouwens: BMW. Exacte cijfers over zoekaantallen geeft Google niet vrij. In plaats daarvan stelde de internetgigant een ranglijst op basis van een indexcijfer, en het merk uit München krijgt 100 toebedeeld.

En… euh… Honda?

Ford staat met indexcijfer 90 op plaats twee en blijkt hiermee tevens op mondiaal niveau zeer populair te zijn op het wereldwijde web. In de Amerikaanse top-10 schittert het immers op positie één. Het moest wel enkele (5) punten toegeven ten opzichte van vorig jaar. Op de derde stek staat Honda, zowaar. Dat hadden we zelf niet durven voorspellen, mede omdat de rol van het Japanse merk op Europese bodem lang niet meer zo betekenisvol is.

Haasje over

Struinen we deze top-10 verder af, dan vinden we het volgende Europese automerk op plaats vier. Dat is Mercedes-Benz. Vorig jaar moest die het nog doen met een zesde stek, daar waar nu Audi te vinden is. En dat betekent dat de twee Duitse premiummerken haasje over gedaan hebben. Daar zal met name Audi vies om kijken.

Ertussen heeft Toyota zich gewurmd. Met indexcijfer 75 eindigen de Japanners dit jaar op vijf. Hekkensluiter van de top-10 van meest gezochte automerken wereldwijd is Volkswagen. Maar daarvoor zitten eigenlijk eerst nog respectievelijk Nissan, Jeep en Hyundai.