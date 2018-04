Wat test Mercedes hier?

Door: BV

Begin volgend jaar introduceer Mercedes de nieuwe G-Klasse. De eerste keer in veertig jaar dat het model structureel ingrijpend gewijzigd wordt, maar nu al is duidelijk dat z’n karakteristieke hoekige lijnenspel bewaard blijft. Van die G-Klasse kregen we overigens het interieur (hier) al te zien.

Nieuwe Mercedes GLE in 2018

2018 zal voor Mercedes niet alleen een nieuwe G-Klasse brengen. De nieuwe A-Klasse en CLS staan al in de coulissen op te warmen. En het is ook tijd voor een nieuwe GLE, voorheen bekend als Mercedes M-Klasse. De huidige modelgeneratie werd in 2011 als M-Klasse op de markt gebracht en bij een facelift omgedoopt tot GLE. Die ruime SUV, een concurrent voor de BMW X5, liet zich al door een lezer betrappen bij tests in de Alpen. Natuurlijk onthullen de beelden niet al te veel, maar zelfs met de camouflage kan je nog steeds de algemene proporties van het model. De nog grotere Mercedes GLS is pas in 2019 aan vervanging toe.