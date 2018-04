Drie keer de prijs als je snel Lamborghini Urus wil

Door: BV

De nieuwe Lamborghini Urus is nog geen maand geleden officieel onthuld of er worden al exemplaren te koop aangeboden. Nuja, bouwslots, dat is accurater. Van mensen die er al één bestelden toen de 650pk sterke SUV met 4-liter biturbo V8 nog niet eens was voorgesteld. Wie wel wil rondrijden met de minst exclusieve Lamborghini uit de geschiedenis (het geprojecteerde productievolume is net zo hoog als dat van alle andere modellen van het merk samen), maar niet wil wachten, kan z’n bankrekening pluimen.

Drie keer de prijs

De eer om als één van de eersten gezien te worden in de meest polariserende Lambo uit de geschiedenis (en dat wil toch al wat zeggen), kost je bij sommige verdelers bijna € 600.000. En dan nog moet je vijf maand wachten. Meer geduld kan je wat opleveren, gezien het prijskaartje van het model rond € 200.000 draait.

De techniek van het model zou je beproefd kunnen noemen, want de Urus heeft erg veel gemeen met de Porsche Cayenne, Bentley Bentayga en Audi Q7, maar historisch gezien is het niet zo verstandig om te staan trappelen voor de eerste exemplaren die uit een Italiaanse fabriek (waar Lamborghini erg veel overheidssteun voor krijgt) rollen.