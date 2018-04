Meer dan half miljoen bezoekers voor Autosalon Brussel 2018

Door: BV

Het 96ste Autosalon van Brussel heeft de deuren gesloten. Organisator Febiac blikt terug op alweer een succesvolle editie (klik hier voor een overzicht van de primeurs). Héél precies 542.566 bezoekers telde de jongste uitgave van het grootste publiekselement op Belgische bodem. Dat aantal is een tikkeltje lager dan tijdens de editie van 2015 (het vorige ‘grote’ salon) toen nog meer dan 555.000 personen over de vloer kwamen. Maar twee jaar geleden was de beurs wél een dag meer geopend.

WeAreMobility

Tijdens de laatste dagen (vanaf 18 januari) ging in een separaat paleis ook nog de beurs WeAreMobility door, met vooral aandacht voor micromobiliteit (zoals mobiliteitsscooters). Die ‘beurs in de beurs’ werd door meer dan 36.000 mensen bezocht.

Autosalon Brussel 2019

Volgend jaar is het zoals steeds tijdens ‘oneven’ jaren weer de beurt aan het zogeheten ‘kleine autosalon’, met aandacht voor auto’s, motorfietsen en lichte bedrijfsvoertuigen. Wie wil kan nu al 17 tot 27 januari 2019 aanstippen in zijn agenda.