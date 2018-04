Is dit echt de lelijkste Rolls-Royce Phantom Coupé ter wereld?

Door: BV

Het overgrote deel van de Rolls-Royce Phantom-klanten vraagt bij het merk iets wat niet op de menukaart staat. Waarom zou je niet, als toch zo ongeveer alles mogelijk is (bekijk 8 van de gekste wensen hier)? Dat niet iedereen die mogelijkheden met even veel smaak gebruikt, is duidelijk. Daar wil het merk overigens niet tussenkomen. Zij verkopen auto’s en willen geen stijlpolitie zijn. En dan rolt er wel eens iets uit de fabriekshal in Goodwood dat ‘speciaal’ is. Maar soms is het ook het bedrijf zelf dat de bal mis slaat. Zoals deze Phantom Coupé die voor het Midden Oosten bestemd was en daar nu een nieuwe eigenaar zoekt.

Tijger

Rolls-Royce bedacht het model als showexemplaar en liet zich door de tijger inspireren. De oranje-gouden kleurstelling van het exterieur is erop gebaseerd en aan de binnenzijde wordt er nog wat wit aan toegevoegd. De befaamde coachline wordt door een tijgerkop onderbroken en ook in het stikwerk en de houtfineer komt die beeltenis terug. Iets wat zeker en vast niet iedereen zal kunnen appreciëren. Veel heeft de Rolls nog niet gereden sinds hij debuteerde op het Autosalon van Dubai. Er staan niet eens 1000km op de teller en hij is al meer dan 2 jaar oud. Het lijkt erop dat niemand valt voor deze creatie. Het is overigens niet voor het eerst dat het bedrijf op dat vlak in de fout gaat. De Rolls-Royce Hyperion, die een koetswerk van Pininfarina draagt, is nog zo'n miskleun. En toeval of niet, ook die werd in het Midden Oosten gesleten.