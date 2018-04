Vliegende auto is klaar

Door: BV

PAL-V, dat in Nederland in de buurt van Raamdonksveer gevestigd is, werkt al jaren aan een concept voor een vliegende auto. Op het Autosalon van Genève krijgen we de creatie voor het eerst te zien. Het voertuig is ontwikkeld om zowel de richtlijnen voor wegverkeer als die voor de luchtvaart te respecteren en zou zowel in Europa als de VS gebruikt mogen worden. Tegen 2019 zou het model helemaal gecertificeerd moeten zijn.

Net geen druk op de knop

Het zijn twee Rotax vliegtuigmotoren die voor de aandrijving zorgen. De transformatie van de wegvariant - die op een gewone parkeerplaats past - naar de luchtvariant en andersom hoort niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag te nemen. Zo eenvoudig als een druk op de knop wordt het dus niet.

De prijs is bekend

Wie er één wil (en dus best zowel een vlieglicentie als een rijbewijs op zak heeft) kan nu al een stek op de productielijst reserveren voor $ 2500. Een instapexemplaar zal uiteindelijk $ 400.000 gaan kosten terwijl de luxueus uitgeruste Liberty Pioneer Edition zo maar eventjes $ 200.000 extra moet opbrengen. Maar dan krijg je wel een interieur met ‘premium materialen’. Let wel even op, want dit soort van hoera-berichten (met inbegrip van een prijs) stuurde het bedrijf precies een jaar geleden ook al uit.