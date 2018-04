Volvo klikt XC50 vast

Door: BV

Volvo heeft de naam XC50 gedeponeerd bij verschillende merkregistratiebureau’s wereldwijd. Een duidelijke indicatie dat de van oorsprong Zweedse autobouwer ernstig nadenkt over een uitbreiding van z’n SUV-gamma.

De naam zegt het allemaal

Waar die uitbreiding zich zal situeren is geen voorwerp van speculatie: tussen de recent voorgestelde (en in Gent gebouwde) XC40 en de XC60. En het zou wel eens goed nieuws kunnen zijn voor de Belgische productievestiging want de meest voor de hand liggende keuze is een coupé-achtige variant van de XC40. Volgens hetzelfde recept als de Mercedes GLC Coupé of de BMW X2 en X4. Met de technische structuur van de XC40 dus, waardoor productie op dezelfde locatie voor de hand ligt.

Hoewel de ontwikkeling van een nieuw model - zeker één dat techniek en interieur kan delen - een pak sneller gaat dan voorheen, duurt het nog minstens twee jaar eer de XC50 realiteit is.

Meer nieuwe Volvos

Tegen 2020 zal Volvo val elk model in z’n portefeuille ten minste één geëlektrificeerd exemplaar aanbieden. De nieuwe Volvo V60 zag net het levenslicht. Wat zit er dan nog in de pijplijn? Wel, er wordt in elk geval getimmerd aan een S60 sedan én er komt ook nog een nieuwe V40. Die moet de Zweedse kleuren gaan verdedigen in het VW Golf-segment.