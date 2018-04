Zenvo TSR-S mag de straat op. Net.

Door: BV

Nichefabrikant Zenvo maakt alleen maar extreme auto’s. Dat een nieuwe creatie van het bedrijf de grenzen van het betamelijke opzoekt, mag dus eigenlijk niet verbazen. Maar ditmaal gaat het merk wel erg ver. De TSR-S is eigenlijk een racewagen. Je krijgt er zelfs een helm bij. Maar de laatste ’S’ in de benaming staat voor ‘Street’. Want je mag er de straat mee op. Opmerkelijk dat dat door homologatiecommissie raakte.

Alles van een racer

De basisingrediënten: een 5,8l V8 met twee superchargers die doortrekt tot zo maar eventjes 8.500t/min. Output: 1177pk en ook nog eens 1.100Nm. En dat voor amper 1495kg. De prestaties liegen er dan ook niet om. Top: 325km/u. 0-100km/u: 2,8 sec. Je kan de motor ook elektronisch beperken. Tot pakweg, een magere 700pk bijvoorbeeld. Kwestie van het een klein, klein beetje rijdbaar te houden.

Waar de Deense fabrikant nog het fierst van al op is, is de achtervleugel. Die kan op twee verschillende punten aangepast worden. Daardoor kan hij in de bochten voor een maximale neerwaartse druk zorgen, maar doet hij bij hoge snelheden ook dienst als luchtrem.

Het interieur is erg minimalistisch. Er is geen radio, geen airco, er zijn geen airbags. Alleen twee kuipjes in carbon en een klein digitaal instrumentarium.