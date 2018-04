Polestar 1 nu te reserveren

Door: BV

Eind vorig jaar stelde Polestar z’n eerste model voor. De 1. Een 600pk en 1000Nm hybride coupé die, zoals duidelijk te zien is, eerst voor Volvo bedoeld was. Op het afgelopen Autosalon van Genève was hij voor het eerst in Europa te zien en nu kan je er ook in ons land je portefeuille voor opentrekken.

Te koop in 18 landen

Vanaf nu is de Polestar 1 te koop in 18 landen. Tenminste, mogelijks, want wat er van de plannen om het model alleen met een abonnement (huur, eigenlijk) ter beschikking te stellen, is gekomen weten we nog niet. Een prijs overigens evenmin. Alleen dat je Volvo € 2.500 moet overmaken om een plaats in de wachtrij te bemachtigen. Maar vrees niet - staat het voorstel van Volvo je achteraf niet aan dan krijg je dat geld terug.