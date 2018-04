Oeps, de G-Klasse is gekrompen

Door: BV

Dat de Chinezen zonder blikken of blozen (veel al Europese) auto-ontwerpen kopiëren, is algemeen geweten. Enkele van de meest flagrante voorbeelden vind je bijvoorbeeld in dit lijstje.

Elektrische G-Klasse?

Deze K7 van Qifeng is overduidelijk een kopie van de Mercedes G-Klasse, ondanks z’n bescheiden afmetingen van 3,29 bij 1,48m. De prestaties zijn overigens evenmin vergelijkbaar. Deze Chinese EV heeft maximaal een 6,7pk elektromotor aan bood die tot maximaal 50km/u snel is. Anderzijds is de prijs van amper € 3.600 ook maar een schijntje van die van een G-Klasse.