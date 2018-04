Deze Audi e-Tron GT is realiteit in 2020

Door: BV

Hectische drukte vandaag op het Audi-hoofdkwartier in Ingolstadt. Het automerk organiseerde er immers een evenement om pers en publiek op de hoogte brengen van de toekomstplannen van het bedrijf. En dat zijn er nogal wat.

Elektrische modellen

Of je een elektrische aandrijving in de toekomst ziet als een specifieke productlijn (met onderscheidende modellen) of gewoon als een alternatieve motoroptie in een modellijn, maakt niet uit. Audi gaat het gewoon allebei doen. Een Audi A3 e-Tron en Audi Q7 e-Tron? Done. En in de toekomst komen daar nog minstens een A7 Sportback e-Tron en Audi A8 e-Tron bij. Maar er komen ook specifieke elektrische modellen. Van een elektrische SUV wisten we al. In Ingolstadt kwam er vandaag ook nog een elektrische vierdeurs bij: de e-Tron GT. Een rechtstreekse concurrent voor de Tesla Model S.

Porsche Mission E iemand?

De techniek zal de e-Tron GT wellicht delen met de Porsche Mission E. Of dacht je dan dat Porsche binnen de VW-Groep het alleenrecht zou krijgen op een elektrisch platform? Audi zal ‘m bouwen in Neckarsulm.