8.000 Belgische Toyotas teruggeroepen wegens gevaarlijke airbags

Door: BV

Toen bleek dat tientallen miljoenen auto’s wereldwijd uitgerust waren met potentieel defecte airbags van de Japanse toeleverancier Takata was het al de grootste terugroepactie ter wereld. Intussen staat de teller op meer dan 100 miljoen auto’s. Allemaal hebben ze een airbag die het ontplooien metaalfragmenten in het gezicht van de bestuurder kan gooien. Soms gaat de airbag ook gewoon helemaal niet af. Een euvel dat wereldwijd al aan minstens 20 mensen het leven heeft gekost. Bij een eerste onderzoek was al gebleken dat niet alleen Takata, maar ook enkele automerken op de hoogte waren van het levensgevaarlijke euvel, doch besloten het te negeren.

Toyota roept nu, inmiddels jaren na het uitbreken van het schandaal, nog eens 1,17 miljoen auto’s terug. 8.000 daarvan bevinden zich in ons land. Wie een auto van een betrokken type heeft, krijgt een brief in de bus en talmt best niet te lang.