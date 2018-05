Waarom de Mercedes C-Klasse nog altijd 2 aparte schermen heeft

Door: BV

Mercedes speelt een voortrekkersrol op vlak van infotainment. Z’n jongste generatie geïntegreerde systemen verstopt zich achter het acroniem MBUX, wat staat voor Mercedes-Benz User Experience. Het omvat meer personaliseringsfuncties dan ooit tevoren en zelfs apps. Maar dat is niet z’n meest onderscheidende kenmerk. De installatie wordt algemeen geloofd omwille van z’n piekfijne integratie: twee displays met een hoge resolutie die sinds de jongste opfrisbeurt van de S-Klasse achter één ononderbroken glasplaat zijn ondergebracht. De Mercedes E-Klasse heeft het ook. En de nieuwe, kleine A-Klasse zal niet meer met een analoge wijzerplaat worden aangeboden.

Niet op de Mercedes C-Klasse facelift

Maar waarom heeft de opgefriste Mercedes C-Klasse dan nog steeds zo’n fel bekritiseerd i-pad-achtig display bovenop de middenconsole? Alsof je je tablet vergeten bent. Het antwoord is er, wat had je dan gedacht, hoofdzakelijk één van centen. Om te beginnen is er de elektrische architectuur van de C-Klasse. Die is nog van een oudere generatie dan die van de jongste producten. En daarom zijn de componenten en functies niet zomaar te veranderen. Op z’n minst zou de kabelboom gewijzigd moeten worden. Daar heeft Mercedes geen zin in.

Daarnaast is het ook zo dat de integratie van één groot vlak diep in het dashboard andere aanpassingen vergt. De vormgeving van de boordplank, vanzelfsprekend. Maar ook het herschikken van de achterliggende elementen. Structurele stevigheid en kanalen voor de verluchting bijvoorbeeld. Te duur en te ingrijpend volgens de Duitsers. Toch voor wat een facelift betreft van een model waarvan je niet kan stellen dat de verkoop slabakt. En daarom moet je in een C-Klasse dus nog een hele tijd op een apart display kijken. Dat krijgt bij deze opfrisbeurt wel nieuwe functies. Dat is louter en kwestie van software en kon dus wel.