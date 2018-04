Plug-in Hybrid van Volvo XC40

Door: BV

De stopcontacthybrides van de Volvo V60, XC60 en XC90 zijn erg succesvol gebleken. En dus kon je ervan uitgaan dat er ook van de XC40 een plug-in-variant in de catalogus zou verschijnen. Die is nu voorgesteld.

Volvo XC40 T5 Plug-In Hybrid

Volvo stelt het model nu wel voor op het Autosalon van Shanghai, waar hij wellicht als eerste gecommercialiseerd zal worden, maar je moet er niet van uitgaan dat hij volgende maand al op te kop te tikken valt. Zelfs over de prestaties wordt er nog in geen enkele taal gerept. Je kan er alleen van uitgaan dat het flink wat minder zal zijn dan de T8 TwinEngine die we al kennen. Het cijfer staat immers voor de vermogensklasse waarin Volvo z’n modellen indeelt.



50% in 2025

China, dat voorlopig aanzien wordt als de kip met de gouden eieren voor (onder andere) de autosector, wil dat minstens één op vijf nieuwe auto’s in 2025 elektrisch wordt aangedreven. Maar Volvo legt de lat zelf nog een pak hoger. Tegen 2025 wil Volvo de helft van zijn auto’s leveren met een elektrische aandrijflijn. Dat betekent overigens niet per sé dat ze ook geen verbrandingsmotor aan boord hebben. De Volvo XC40 zal in die strategie een belangrijke rol spelen. Wellicht komt hij in deze vorm in 2019 op de markt.