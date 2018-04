Polestar 1 heeft prijs

Door: BV

Dat de Polestar 1 oorspronkelijk als Volvo bedacht is, is eraan te zien. Het model was al te ver in het ontwikkelingstraject om er nog veel meer aan te wijzigen dan wat sierelementen en badges. Maar dat hoeft geen hindernis te zijn. De Volvo Coupé Concept waarop de 1 is gebaseerd, werd immers alom bejubeld en het elektrische (en hybride-) merk van Volvo belooft flitsende prestaties.

600pk en 1.000Nm

Exacte prestaties van de Polestar 1 waren er nog niet. Maar met 600pk 1.000Nm kan je ervan uitgaan dat het geen slak wordt. Gegadigden waren er ook meer dan het nieuwbakken merk (de voormalige huistuner van Volvo) had durven dromen. Er werd gemikt op 1.500 exemplaren, maar meer dan 6.000 mensen stortten meteen het voorschot van € 2.500. Zonder een prijs te weten weliswaar. Die is er nu.

De prijs

Je kan er donder op zeggen dat wie een voorschot heeft gestort, zichzelf in de voet heeft geschoten. Er is immers geen enkele reden waarom een automerk dat meer vraag dan aanbod heeft, z’n prijs dan niet zou opslaan. Wat Polestar ervoor in de plaats wil, is dan ook niet mild. € 155.000.

Referentiekader

Polestar lost nu wel een bedrag, maar het lijkt nog steeds niet beslist te hebben of je de 1 wel kan kopen. Het bedrijf wil zichzelf immers als een abonnementsdienst verkopen. Dat is nog het best verkrijgbaar met een leasing, zij het zonder aankoopoptie. Dan zou die € 155.000 hooguit gelden als referentiekader. Duidelijkheid wordt daarover nog steeds niet geschapen.