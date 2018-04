BMW iX3 gebouwd in China voor EU en VS

Door: BV

Momenteel is de BMW iX3 nog een conceptversie van een elektrische BMW X3. Zo staat hij te blinken op het Autosalon van Shanghai. Hij zal eerst op de Chinese markt losgelaten worden en daar gebouwd worden. Later wordt hij ook in de VS en Europa op de consument losgelaten. Ja, Made in China.

Niemand ligt er wakker van

Volgens BMW ligt de consument niet wakker van waar z’n auto wordt gebouwd. Momenteel is het al zo dat veel van de populaire X-modellen niet in Europa worden geassembleerd. De fabriek in het Amerikaanse Spartanburg, is inmiddels zowat de grootste productiefaciliteit van het Duitse merk.

De iX3 krijgt een 70kWh accuset en zal 270pk opwekken. In de WLTP-cyclus moet dat een rijbereik van 400km opleveren. De productie start pas in 2020.