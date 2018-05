VW bestelt in één klap voor € 40 miljard batterijen

Door: BV

Volkswagen wil, zoals het bedrijf met de regelmaat van de klok aanhaalt, een voortrekkersrol spelen in de elektrificatie. Het wil na het dieselschandaal kiezen voor de vlucht vooruit. Tegen 2025 wil het bedrijf elk jaar 3 miljoen elektrische auto’s verkopen. Een megalomaan aantal in vergelijking met de piepkleine EV-markt vandaag.

Grootste plannen

Hoe groots de plannen van VW en zijn dochtermerken zijn, mag blijken uit de bestellingen die de aankoopdienst van het bedrijf aan het rondstrooien is. Het bedrijf tekende de jongste tijd aankoopcontracten voor batterijen voor elektrische auto’s ter waarde van zo maar eventjes € 40 miljard. Dat bedrag bijna zo hoog als de totale marktwaarde van Tesla.

Hoewel Volkswagen luid de trom van de EV luidt, is het Audi dat de spits afbijt met de in ons land gebouwde e-Tron SUV. Volgend jaar komt Porsche met de Mission E en daarop volgen een hoop Volkswagen I.D.-modellen. Deze Volkswagen Neo wil zo revolutionair zijn als de Kever of de Golf ooit waren.